إسقاط 862 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية

أعلن عمدة موسكو نجاح الدفاعات الجوية الروسية في إسقاط 862 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الليلة الماضية حيث تم إسقاط معظمها على مسافات بعيدة.

من جانبها؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن جاف في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية وسلعا ذات استخدام مزدوج لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية أيضا : تم استهداف محطة "سفيتلويه" الكهربائية بمقاطعة دنيبروبتروفسك التي تمد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالطاقة.

وأضافت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنعا في كييف يقوم بتصنيع مكونات الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية.

وختمت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة تابعة لشركة "فانبليت" كانت تستخدم لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة.