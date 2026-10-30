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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب تركيب الدش.. مصرع عامل سقط من أعلى عقار بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

لقي عامل يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح أحد العقارات بمحافظة الجيزة، أثناء عمله في تركيب طبق دش، بعدما اختل توازنه وفقد السيطرة على نفسه، ليسقط أرضًا ويلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

بلاغ بالواقعة ونقل الجثمان إلى المشرحة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بسقوط عامل من أعلى عقار ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين أن العامل كان يباشر عمله في تركيب طبق دش أعلى سطح العقار، قبل أن يختل توازنه ويسقط من أعلى، ما أسفر عن مصرعه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان السبب الدقيق للوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة تشريح الجثمان النيابة العامة

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