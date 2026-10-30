قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

أعلنت شركة TRM المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين أن وحدة القرصنة TraderTraitor التابعة لكوريا الشمالية مسؤولة عن أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، استهدفت منصة باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

اختراق ضخم وتجميد عمليات السحب



وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تم الاستيلاء على أصول رقمية تزيد قيمتها على 6.3 مليار دولار من المنصة، بعد اختراق جهاز كمبيوتر محمول تابع لأحد مهندسيها، ما دفع باينانس إلى تجميد عمليات السحب مؤقتاً.

وقالت الشركة إن فرقها "تعمل على مدار الساعة" لحل المشكلة، وأكد متحدث باسمها في بيان: "اطمئنوا إلى أن أموال المستخدمين آمنة تماماً".

وأعلنت المنصة أنها عملت مع شركائها على تجميد الأصول المتضررة، حيث تم تجميد حوالي 3 مليارات دولار حتى الآن، فيما لم تقدم تحديثاً بشأن المبلغ المتبقي وقدره 3.3 مليار دولار، بينما صرح يي هي، المؤسس المشارك لباينانس، بأن الشركة ستغطي "جميع خسائر الاختراق".

هبوط جماعي للعملات المشفرة



وأظهرت بيانات Coinmarketcap انخفاض معظم العملات الرئيسية منذ انتشار خبر السرقة، حيث هبطت البيتكوين بنسبة 2.35% إلى 77,940 دولاراً، والإيثيريوم 3.6% إلى 2227 دولاراً، وعملة BNB بنسبة 5.6% إلى 706 دولارات، وسولانا 2.67% إلى 97 دولاراً، وتشين لينك 3.1% إلى 11.02 دولار.

باينانس تتعاون مع جهات إنفاذ القانون

وأكد الرئيس التنفيذي المشارك للشركة ريتشارد تينج أن المنصة "تعمل بشكل وثيق" مع جهات إنفاذ القانون، موضحاً الإجراءات المتخذة منذ اكتشاف السرقة وتشمل تعليق السحب مؤقتاً ريثما يتم تحسين أمان الخدمة والعناوين المرتبطة بها، وإلغاء تفويضات العناوين المتأثرة، وإشراك جهات إنفاذ القانون وشركاء استخبارات البلوك تشين لتتبع الأموال واستردادها.

وقال تينج: "لم يتوقف فريقنا عن العمل. نحن نعمل بتعاون وثيق مع جهات إنفاذ القانون لضمان معالجة الأمر بالشكل المناسب".

تأكيدات بأن أموال العملاء آمنة

وأضاف تينج في قائمة نقاط “يحتاج العملاء إلى معرفتها”، مؤكدا أن الأموال في أمان، وأن باينانس ستغطي جميع الخسائر عبر صندوق SAFU وصناديق الشركة، كما أشار إلى أن التأثير الإجمالي يقدر بنحو 6.3 مليار دولار مع تجميد حوالي 3 مليارات على سلسلة الكتل بالتنسيق مع الشركاء، مشددا على عدم وجود دليل على تسريب أي مفتاح خاص للمحفظة وأن الودائع لم تتأثر وتعمل كالمعتاد.

وتعهد تينج في منشور على منصة X بأن أموال العملاء "آمنة"، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث بدأ باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي DevOps منح المهاجم وصولاً إلى حاوية خدمة أرسل من خلالها معاملات سحب غير مصرح بها.

وقال: "لم يكتفِ المهاجم باستخدام صلاحيات مهندس واحد، ولم يكن إجراءً بسيطاً بنقرة واحدة، بل تضمن عملية هجوم أكثر تعقيداً. ولم يحمّل تحقيقنا أي فرد المسؤولية"، مشيراً إلى أن المنصة ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق وإثباتاً محدثاً للاحتياطيات بعد اكتمال الإصلاح.

تحويل العملات المستقرة إلى إيثيريوم لتفادي التجميد

وبحسب موقع Decrypt الإعلامي، فإن المخترق يقوم حالياً بتحويل العملات المستقرة التي يمكن تجميدها إلى إيثيريوم الذي لا يمكن تجميده.

وسارعت جهتا إصدار العملات المستقرة Tether وCircle إلى إدراج عناوين المهاجم المشتبه به في القائمة السوداء لتجميد جزء من الأموال، حيث تم تجميد أكثر من ملياري دولار حتى الآن، فيما يظل كل دولار يتم تحويله قبل التجميد إلى إيثيريوم خارج نطاق سيطرتهما لعدم وجود جهة إصدار مركزية له.