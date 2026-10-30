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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جريمة في الزمالك تدخل قائمة المسلسلات الاعلي مشاهدة

جريمة في الزمالك
جريمة في الزمالك
أحمد البهى

تمكنت حكاية جريمة في الزمالك، من مسلسلس القصة الكاملة، من الدخول الي قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر، رغم طرحها بساعات. 

واحتلت القصة المركز الثالث من أصل 10 مراكز للمسلسلات الاعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة شاهد. 

وتشارك صبا مبارك بطولة «جريمة في الزمالك» مع محمد علي رزق وأحمد بهاء، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبدالتواب.

وتأتي الحكاية الجديدة ضمن مشروع درامي يقدم عددًا من القضايا الحقيقية في قالب درامي، حيث سبق عرض حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار» في 3 حلقات دفعة واحدة، وتناولت القضية الشهيرة التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مدار سنوات، وما ارتبط بها من روايات وتفاصيل متعددة.

مسلسل «القصة الكاملة» 

ويعتمد مسلسل «القصة الكاملة» على ملفات وقضايا حقيقية من المحاكم المصرية، وهي القضايا التي سبق أن تناولها صانع المحتوى والمخرج سامح سند من خلال برنامجه «القصة الكاملة» عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل تحويل عدد من هذه الوقائع إلى أعمال درامية بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري.



 

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