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وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة ويطلع على تجربته في إعداد المعلمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة ويطلع على تجربته في إعداد المعلمين

وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة
وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة المعهد الوطني للتربية (NIE) بسنغافورة، للتعرف على تجربته في إعداد وتأهيل المعلمين وتنمية قدراتهم المهنية، ودوره في تطوير المناهج وأساليب التدريس، وربط البحوث التربوية بالممارسات التعليمية والسياسات التربوية.

يأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، وكان في استقباله تشاو جيا يي، عميد برامج إعداد المعلمين والدراسات الجامعية بالمعهد الوطني للتربية، وعدد من قيادات ومسؤولي المعهد، فيما رافقه خلال الزيارة السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وفي مستهل الزيارة، أعرب محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة المعهد الوطني للتربية، مشيدًا بمكانته في منظومة التعليم السنغافورية ودوره في إعداد المعلمين وتنمية قدراتهم المهنية، فضلًا عن اهتمامه بالبحث التربوي وتوظيف المعرفة العلمية في تطوير أساليب التدريس وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن تطوير أداء المعلم يمثل أولوية رئيسية في جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن بناء قدرات المعلمين لا يقتصر على التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني، بل يمتد إلى تمكينهم من تطبيق أساليب تدريس حديثة تعزز قدرة الطلاب على التفكير والتحليل والإبداع.

وأشاد محمد عبد اللطيف بنهج المعهد في الربط بين البحث العلمي والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب التي تسهم في تحويل نتائج الدراسات التربوية إلى ممارسات قابلة للتطبيق داخل الفصول الدراسية، بما ينعكس على مستوى أداء المعلمين ومخرجات التعلم.

ومن جانبه، أعرب تشاو جيا يي، عميد برامج إعداد المعلمين والدراسات الجامعية بالمعهد الوطني للتربية، عن ترحيبه بزيارة السيد محمد عبد اللطيف، وتقديره للاهتمام المصري بالاطلاع على التجربة السنغافورية في إعداد المعلمين وتطوير التعليم، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات التربوية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض تشاو دور المعهد في إعداد المعلمين وتأهيلهم لممارسة المهنة، وما يوليه من اهتمام بالتكامل بين المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية والبحث التربوي، بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية ويواكب المتطلبات المتغيرة للعملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير المعرض التعريفي بالمعهد، واطلع على عرض حول جهود المعهد في ربط البحث العلمي بالممارسة التعليمية وصنع السياسات التربوية، إلى جانب التعرف على الموارد البحثية التي يقدمها، ودورها في إتاحة المعرفة والدراسات المتخصصة للباحثين والمعلمين والممارسين التربويين.

كما اطلع الوزير على عرض يوضح أثر البحوث التربوية في تطوير المدارس والمنظومة التعليمية في سنغافورة، بما في ذلك المبادرات البحثية المرتبطة بتحسين التدريس والتعلم، وتعزيز الاستفادة من نتائج الأبحاث في دعم التطوير المؤسسي والممارسات داخل المدارس.

وشملت الجولة الاطلاع على معرض يبرز دور المعلمين وأثرهم في حياة الطلاب والمجتمع، ويستعرض نماذج من الخبرات والشخصيات التعليمية، في تأكيد لمكانة المعلم باعتباره العنصر المحوري في بناء الأجيال وتطوير المنظومة التعليمية.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والسنغافورية، وتبادل الخبرات في مجالات إعداد وتأهيل المعلمين والبحث التربوي، بما يدعم جهود تطوير التعليم في البلدين.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سنغافورة التربية والتعليم جمهورية سنغافورة

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