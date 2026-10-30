وزير التعليم يلتقي رئيس سنغافورة ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي

التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، حيث نقل إليه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة خطية من سيادته، أكدت عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

رسالة الرئيس السيسي لرئيس سنغافورة

وتضمنت الرسالة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس السنغافوري للمشاركة ضيفَ شرفٍ رئيسيًا في النسخة الثانية من منتدى التعليم التقني والمهني (TechSkills 2027)، والمقرر عقده بالعاصمة الجديدة في أبريل 2027.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن اهتمامه باستقبال الرئيس السنغافوري في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يتيح مواصلة التشاور وتوسيع آفاق التعاون المشترك، والبناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور.

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة إلى المعهد الوطني للتربية (NIE) بسنغافورة، للتعرف على تجربته في إعداد وتأهيل المعلمين وتنمية قدراتهم المهنية، ودوره في تطوير المناهج وأساليب التدريس، وربط البحوث التربوية بالممارسات التعليمية والسياسات التربوية.

يأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، وكان في استقباله تشاو جيا يي، عميد برامج إعداد المعلمين والدراسات الجامعية بالمعهد الوطني للتربية، وعدد من قيادات ومسؤولي المعهد، فيما رافقه خلال الزيارة السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وفي مستهل الزيارة، أعرب محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة المعهد الوطني للتربية، مشيدًا بمكانته في منظومة التعليم السنغافورية ودوره في إعداد المعلمين وتنمية قدراتهم المهنية، فضلًا عن اهتمامه بالبحث التربوي وتوظيف المعرفة العلمية في تطوير أساليب التدريس وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن تطوير أداء المعلم يمثل أولوية رئيسية في جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن بناء قدرات المعلمين لا يقتصر على التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني، بل يمتد إلى تمكينهم من تطبيق أساليب تدريس حديثة تعزز قدرة الطلاب على التفكير والتحليل والإبداع.

وأشاد محمد عبد اللطيف بنهج المعهد في الربط بين البحث العلمي والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب التي تسهم في تحويل نتائج الدراسات التربوية إلى ممارسات قابلة للتطبيق داخل الفصول الدراسية، بما ينعكس على مستوى أداء المعلمين ومخرجات التعلم.