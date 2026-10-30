مهيب عبدالهادي عن رحيل مدربي الأهلي: نفس السيناريو يتكرر من أيام كولر

علق الإعلامي مهيب عبدالهادي على إمكانية فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق يحقق الانتصارات خلال الموسم الحالي دون تقديم الأداء المقنع لجماهيره، رغم استمرار النتائج الإيجابية تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال حديثه في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن الأهلي حقق فوزًا جديدًا في الدوري، لكنه كان فوزًا صعبًا وغير مقنع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح متكررًا في مباريات الفريق خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن استمرار عموتة في قيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة يظل محل تساؤل، خاصة أن هناك مواجهات حاسمة ستحدد الكثير من الأمور، وعلى رأسها مباراة الأهلي وبيراميدز.

مهيب عبدالهادي: مين يقدر على بيراميدز؟

وتحدث مهيب عبدالهادي عن النتائج المميزة التي يحققها بيراميدز في الدوري المصري، مشيرًا إلى نجاحه في تحقيق 8 انتصارات متتالية خلال أول 8 مباريات، ليحصد 24 نقطة بالعلامة الكاملة.

وتساءل: «مين اللي يقدر على بيراميدز؟ الأهلي ولا الزمالك؟»، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعلم من أخطاء الموسم الماضي، وأصبح أكثر قدرة على تجنب التفريط في النقاط أمام المنافسين.

وأشار إلى أن الزمالك كان قادرًا على منافسة بيراميدز في الموسم الماضي، بينما لم يتمكن الأهلي من التفوق عليه، وهو ما يجعل المواجهات المقبلة بين الفرق الثلاثة محط اهتمام كبير.

مصطفى شوبير ينقذ عموتة من سيناريو الرحيل

وأشاد مهيب عبدالهادي بدور مصطفى شوبير في إنقاذ الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الحارس ساهم في الحفاظ على فوز فريقه وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن تصدي شوبير لركلة الجزاء جنّب الأهلي الدخول في موجة جديدة من التساؤلات حول مستقبل عموتة، قائلًا إن الحديث كان سيتحول إلى مصير المدير الفني وما إذا كان سيستمر أو يرحل.

مهيب عبدالهادي ينتقد تكرار الحديث عن رحيل مدربي الأهلي

وانتقد مهيب عبدالهادي تكرار الحديث عن مستقبل المدير الفني للأهلي بعد عدد قليل من المباريات، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح يتكرر مع كل مدرب يتولى المسؤولية داخل القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن هذه الحالة بدأت منذ فترة مارسيل كولر، وتحديدًا منذ عام 2023، حيث أصبح الحديث عن استمرار المدرب أو رحيله حاضرًا بعد ثلاث أو أربع مباريات فقط.

وأكد أن الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على تقديم مستويات أفضل من التي يظهر بها الفريق حاليًا، مشددًا على أن النادي لا يحتاج إلى تغيير المدير الفني باستمرار بقدر حاجته إلى الاستفادة من إمكانات لاعبيه.

رسالة طمأنة لجماهير الأهلي

وفي سياق آخر، وجه مهيب عبدالهادي رسالة طمأنة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن هناك تغييرات وتحديثات تحدث داخل النادي على مستوى السياسات وطريقة العمل وتكوين الفريق ونوعية اللاعبين.

وأوضح أن هذه التغييرات لا يمكن أن تظهر نتائجها بين يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يتوقف عن العمل والتطوير، سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين.

وأضاف أن النادي يعمل على تجهيز عناصر شابة يمكنها الحصول على الفرصة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها محمد عبدالناصر، الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي.

مهيب عبدالهادي يقارن بين الأهلي والزمالك

وتطرق الإعلامي إلى المقارنة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يحقق الانتصارات أيضًا، رغم عدم الحديث بالقدر نفسه عن مستوى الأداء، معتبرًا أن التركيز ينصب على النتائج.

وأوضح أن الزمالك يواجه تحديات مختلفة، تتعلق بالأزمات المالية ومستحقات اللاعبين والصفقات، بينما أشار إلى أن لاعبي الأهلي يحصلون على مستحقاتهم، ولا يواجه النادي الأزمات نفسها التي قد تظهر في أندية أخرى.

كما انتقد بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك، مشيرًا إلى التعاقد مع مهاجمين بمبالغ كبيرة دون تقديم المردود المنتظر، مؤكدًا أن الأهلي يواصل العمل على تطوير فريقه وعدم الاكتفاء بالوضع الحالي.

واختتم مهيب عبدالهادي حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يقف عند نقطة معينة، ويسعى دائمًا إلى تطوير منظومته وتقديم الأفضل لجماهيره، رغم عدم اقتناعه بالمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي.