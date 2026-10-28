مهيب عبد الهادي: مش أي لاعب يستحق ارتداء قميص الأهلي والزمالك.. لازم يعرف قيمة المكان

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن الأنباء المتداولة بشأن ما يحدث داخل بعثات الأندية، إلى جانب الجدل المثار حول بعض المواقف داخل الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الناديين هما المسؤولان عن التعامل مع مثل هذه الوقائع واتخاذ القرارات المناسبة حال ثبوتها.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال حديثه عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن هناك الكثير من الأقاويل التي تتردد بين الحين والآخر بشأن ما يحدث داخل بعثة نادي الزمالك، مشددًا على أن تداول هذه القصص دون دليل ليس من اختصاصه.

وأضاف أن إدارة الزمالك هي المسؤولة عن التعامل مع أي واقعة تحدث داخل النادي، ولها الحق في محاسبة أي شخص حال ثبوت صحة ما يتردد، بدلًا من تداول معلومات غير مؤكدة بشأن أمور وصفها بالكبيرة.

وتطرق مهيب عبد الهادي إلى ما يتردد بشأن حالة الغضب لدى أحمد رضا، لاعب الأهلي، بسبب عدم مشاركته في المباريات، والحديث عن توقيع غرامة مالية عليه، مشيرًا إلى ضرورة أن يدرك اللاعبون قيمة الأندية التي يرتدون قمصانها.

وتساءل عن أسباب تكرار مثل هذه المواقف، قائلًا إن الأمر قد يكون مرتبطًا بتدليل الأندية للاعبين، أو بوجود اختيارات غير مناسبة لبعض العناصر، مؤكدًا أن ارتداء قميصي الأهلي والزمالك مسؤولية كبيرة، ولا يناسب أي لاعب دون أن يكون على قدر قيمة النادي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللعب في الأهلي يمثل قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي ينضم إلى الفريق عليه أن يدرك حجم النادي ومكانته، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالقدوم من أندية أوروبية كبرى مثل أستون فيلا أو نيوكاسل أو أياكس، بقدر ما يتعلق بتقدير قيمة القميص الذي يرتديه اللاعب.