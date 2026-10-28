فندقان وغياب رئيس البعثة.. محمد عمارة يفتح النار على الزمالك بسبب رحلة رواندا

انتقد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، طريقة تنظيم بعثة نادي الزمالك خلال رحلتها الأخيرة إلى رواندا، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وقال عمارة إنه لم يشاهد طوال مسيرته فريقًا يقيم في فندقين مختلفين، كما أبدى استغرابه من غياب رئيس للبعثة، بحسب ما ذكره بشأن ما حدث داخل القلعة البيضاء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن هذه الأمور تثير العديد من التساؤلات حول آلية تنظيم وإدارة بعثة الزمالك، مشددًا على أهمية توفير الاستقرار الإداري والتنظيمي للفريق، بما يساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز في المنافسات والاستحقاقات المقبلة.