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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوسع في تحديث الري والإدارة الرقمية للمياه ضرورة لتعزيز الأمن المائي

النائب ياسر عرفة
النائب ياسر عرفة
محمد الشعراوي

أكد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الإدارة الرقمية للموارد المائية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم قدرة الدولة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وأوضح عرفة في تصريحات أن التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والتوائم الرقمية، يتيح فرصًا أوسع لتحسين كفاءة تشغيل نظم الري، ومتابعة الاحتياجات المائية للمحاصيل بدقة أكبر، والحد من الفاقد، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية ويخفف الأعباء عن المزارعين.

 التوسع في برامج تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع

وشدد عضو لجنة الزراعة على ضرورة التوسع في برامج تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع، وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتوفير التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية للري، إلى جانب دعم المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.

واختتم عرفه بالتأكيد على أن تحديث منظومة الري والتوسع في الإدارة الرقمية للمياه لم يعودا مجرد خيارين للتطوير، بل أصبحا ضرورة استراتيجية للحفاظ على الموارد المائية، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وبناء منظومة زراعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ياسر عرفة لجنة الزراعة مجلس النواب تطبيق نظم الري

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