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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضبط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة.. أدوية ومستحضرات تجميل

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد الدلهماوى مدير الجمرك من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

فى المحاولة الاولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إرتريا علي على رحلة خطوط الجوية مصرر للطيران رقم MS 834 ، اشتبه أمير محمود رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد سيد مأمور الفحص ومحمد عبد المغنى رئيس القسم  تحت اشراف طاهر خفاجي مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

قام السيد أحمد موسى مدير الحركة قام بتكليف عبد الرحمن محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1352 عبوة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية  وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة اشتبه أمير محمود رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب آخر أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية  .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مينا فهيم  مأمور الفحص و محمد عفيفي مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

بالعرض علي السيد أحمد موسى مدير الحركة قام بتكليف عبد الرحمن محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 447 عبوة من مستحضرات التجميل.

وكانت المحاولة الثالثة والأخيرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS748 القادمة من أثينا اشتبه عبد الرحمن محمود رئيس القسم المعين بلجنة الخط الاخضر في راكبة أجنبية الجنسية لقصر مدة السفر .

بتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد سيد  الدمرداش وأحمد عبدالعليم رئيس قسم الفحص تم تأكيد الاشتباه

بالعرض علي السيد أحمد موسي مدير الحركة قام بتكليف أمير محمود رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 22 علبة دواء خاص بعلاج السرطان باهظة الثمن .

قرر الدكتور حسين هيكل مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام  105 و106 و107 لسنة 2026 ، بعد العرض علي يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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