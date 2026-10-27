الشمال يتألق ويحقق فوزه الأول بالتغلب على ضيفه الهلال

قدم الشمال القطري مباراة كبيرة على الصعيد الفني وحقق الفوز على ضيفه الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف الثلاثاء، على استاد البيت في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



افتتح ويسلي سعيد التسجيل للشمال في الدقيقة 8 وتعادل سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 48 تمكن بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الثاني بصناعة رائعة من رياض محرز قبل أن يتمكن محمد علي بن رمضان من إحراز الهدف الثالث للفريق القطري.

وهذا هو أول فوز يحققه الشمال بعد تعادلين في أول مباراتين خاضهما في مرحلة الدوري فرفع رصيده إلى 5 نقاط مرتقياً للمركز السادس.

من جانبه تجمد رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز الخامس.