رغم ترشحه لجائزة كوبا .. تعرّف على سبب غياب «كوبارسي» عن حفل الكرة الذهبية 2026

غاب باو كوبارسي، مدافع برشلونة الشاب، عن حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن، رغم ترشحه لإحدى الجوائز، بعدما فضّل التركيز على التعافي واستعادة عافيته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قرر كوبارسي عدم السفر إلى لندن ومنح الأولوية للراحة، عقب مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الأحد الماضي، رغم معاناته من الحمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدافع برشلونة كان يدرك أن زميله لامين يامال هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، وهو ما عزز قراره بالبقاء في منزله للتعافي.

يامال يتوج بجائزة كوبا ويشيد بكوبارسي

وشهد الحفل تتويج لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، بينما حصد النجم الإنجليزي هاري كين جائزة الكرة الذهبية، وفقًا لما ورد في التقرير.

وخلال تسلمه الجائزة، أعرب يامال عن أمنيته في فوز زميله كوبارسي بها، معتبرًا أنه كان يستحق التتويج.

كوبارسي مرشح لجائزة الفتى الذهبي

ولا يزال كوبارسي ينافس على جائزة «الفتى الذهبي»، التي تقدمها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، والمقرر إقامة حفلها في مدينة تورينو يوم 14 ديسمبر المقبل.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن مدافع برشلونة يُعد من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، ومن المنتظر أن يحضر الحفل في تورينو لتسلمها حال تتويجه.

وكان برشلونة قد خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو، ويستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.