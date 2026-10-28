خالد الغندور يكشف موقف منتخب مصر من ضم «الشناوي» لمعسكر مباراتي مالاوي

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، منفتح على ضم أي لاعب لمعسكر مباراتي مالاوي يومي 13 و17نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حتى الآن لم يتم حسم موقفه، وفي حالة عدم ضمه القرار سيكون فنيًا فقط، وليس بسبب أزمة بينه وبين حسام حسن.

وتابع: حسام حسن في جلسته مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبوع الماضي، أكد فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، وأن القرار الفني هو الذي يحكم علاقته مع الشناوي وأي لاعب، مؤكدا على تقديره لحارس الأهلي.

وأتم: مصطفى شوبير هو حارس مصر الأول بالنسبة لحسام حسن، والمدير الفني سيحسم موقف محمد الشناوي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز خلال الأيام القادمة.