إبراهيم عبدالجواد: الزمالك يعيش تخبطات كبيرة .. وملفات عديدة لم تُحسم حتى الآن

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تفاصيل جديدة بشأن تأجيل تعيين حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي يواجه أزمات إدارية ومالية متعددة، في ظل استمرار عدم حسم عدد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء.

وقال إبراهيم عبدالجواد، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إن الزمالك يعيش حالة من التخبط في ظل تعدد الأزمات والملفات التي لم يتم حسمها حتى الآن، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الأخير لم يشهد الإعلان عن تعيين حسام الزناتي في منصبه، مع تأجيل حسم الأمر مجددًا.

وأوضح أن حسام الزناتي لديه عدد من المطالب التي لم تتم تلبيتها حتى الآن، لافتًا إلى أن إتمام إجراءات تعيينه يرتبط بتنفيذ هذه المطالب، إلى جانب بعض الأمور المالية التي تمثل عائقًا أمام استكمال الاتفاق.

وأضاف عبدالجواد أن الزناتي كان قد أنهى الاتفاق مع مساعد دنماركي، كان من المقرر انضمامه إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، مشيرًا إلى أن المدرب حضر بالفعل إلى مصر، وتابع إحدى مباريات الزمالك، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق.

وتابع أن عدم حسم الاتفاقات بسبب الأوضاع المالية أدى إلى ضياع فرصة انضمام المساعد الدنماركي، بعدما تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي، ليبتعد بذلك عن العمل ضمن الجهاز الفني للزمالك.

وفي سياق آخر، أشار الإعلامي إلى وجود ملفات وأزمات أخرى لم تُحسم داخل النادي، من بينها أزمة ناصر منسي، والواقعة المتعلقة بثلاثي الفريق في رواندا، موضحًا أن هناك أيضًا حديثًا سابقًا عن أزمة تخص شيكو بانزا، لكن بعض الأطراف داخل الزمالك نفت حدوث أي مشكلة في هذا الشأن.

وتطرّق عبدالجواد إلى ما يتردد بشأن مصادر الأخبار المتعلقة بأزمات النادي، موضحًا أن هناك حديثًا عن أشخاص سبق لهم العمل داخل الزمالك ويحاولون الوصول إلى معلومات من داخل الفريق، وأن صعوبة الحصول على هذه المعلومات قد تكون وراء تداول بعض الأنباء، وفقًا لما أشار إليه في تصريحاته.

واختتم إبراهيم عبدالجواد حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يواجه العديد من الأزمات والملفات المهمة التي لم يتم حسمها حتى الآن، في ظل استمرار الغموض بشأن تعيين المدير الرياضي، وعدم اكتمال بعض الاتفاقات المرتبطة بالجهاز الفني، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تلقي بظلالها على النادي.