غضب وانفعال واستبعاد من التقسيمة.. إبراهيم عبد الجواد يكشف كواليس أزمة أحمد رضا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل الأزمة التي نشبت داخل النادي الأهلي بشأن أحمد رضا، لاعب خط وسط الفريق، بعد غضبه من استبعاده من قائمة مباراة القناة، موضحًا حقيقة موقف المدير الفني الحسين عموتة من الواقعة، ومصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إن أحمد رضا فوجئ باستبعاده من قائمة الأهلي لمباراة القناة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب الشديد لدى اللاعب، الذي انفعل بسبب القرار.

وأوضح أن هشام الزاهد، المدرب العام المغربي، كان حاضرًا وقت الواقعة، بينما لم يكن الحسين عموتة موجودًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني لم يعلم بما حدث إلا بعد انتهاء مباراة القناة، وتحديدًا في اليوم التالي، عقب اجتماعه مع اللاعبين.

حقيقة معاقبة أحمد رضا بالتدريب منفردًا

ونفى إبراهيم عبد الجواد اتخاذ قرار بتدريب أحمد رضا بشكل منفرد، مؤكدًا أن اللاعب واصل المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، لكنه لم يشارك في التقسيمة خلال آخر ثلاث حصص تدريبية للفريق.

وأضاف أن أحمد رضا خرج أيضًا من قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف دون رد، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن بشأن العقوبة المحتملة أو الخطوة المقبلة في التعامل مع اللاعب.

مصير أحمد رضا مع الأهلي

وأشار عبد الجواد إلى أن موقف أحمد رضا لا يزال غير محسوم، في ظل عدم ورود معلومات رسمية بشأن احتمالية إبعاده عن الفريق أو تجميده، أو الاكتفاء باستبعاده من التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، باعتبار ما حدث موقفًا انفعاليًا انتهى عند هذا الحد.

وأكد الإعلامي أنه ينتظر اتضاح الصورة بشأن قرار الجهاز الفني، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المعلومات الموثوقة وعدم استباق الأحداث قبل صدور أي قرار رسمي من النادي.

هل يتجه عموتة لاحتواء الأزمة؟

وتطرق إبراهيم عبد الجواد إلى طريقة تعامل الحسين عموتة مع المواقف المشابهة، موضحًا أن المدير الفني يميل، وفقًا للوقائع السابقة التي أشار إليها، إلى اتخاذ موقف متوازن مع اللاعبين، بعيدًا عن التشدد المبالغ فيه أو التساهل الزائد.

وأضاف أن عموتة لا يتجه عادةً إلى تجميد اللاعبين بصورة نهائية، كما لا يتجاهل المواقف التي تستدعي رد فعل، بل يتعامل معها بإجراءات مؤقتة قبل عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن مصير أحمد رضا سيتحدد وفقًا لما سيقرره الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مع انتظار أي تطورات رسمية بشأن الأزمة داخل الأهلي.