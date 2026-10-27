خاص .. بند الفريق المعاون يعطل تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر تأخر إعلان التعاقد مع حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي طوال الفترة الماضية رغم الاستقرار على تواجده خلفا لجون إدوارد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن الزمالك وافق على تعيين حسام الزناتي مديرا للكرة لكن تعطل الاتفاق بسبب رغبته في ضم فريق عمل كامل أما النادي فطلب تواجده بدون فريق.

وأوضح المصدر أن النقاش حاليا بين مجلس إدارة الزمالك والزناتي حول الفريق المصاحب له للعمل داخل النادي خلال الفترة المقبلة وهناك تراجع عن فكرة تعيين فريق مصاحب للمدير الرياضي الجديد

واختتم المصدر أن المناقشات ستستمر على أن يتم حسم الموقف النهائي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر وقد يتم الإعلان الرسمي عن تعيين الزناتي مديرًا رياضيًا بالزمالك