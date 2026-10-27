استكمال مسار دستوري.. أسباب شرط موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية للسعودية

كشف الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل موافقة مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،أن هذا استكمال لمسار دستوري كامل.



وأكد أن المادة 152 من الدستور تقول إن رئيس الجمهورية لا يمكنه إرسال قوات عسكرية في مهمة قتالة خارج البلاد إلا بموافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي أعضاء مجلس النواب.



وأضاف أنه بناء على هذا طلب الرئيس السيسي تطبيق الإجراءين اجتمع مجلس الدفاع الوطني وفي نفس الوقت انعقدت جلسة مجلس النواب بشكل سري ثم امتدت لجستين آخرتين.



وأكد أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وافقوا على التفويض ولم يعترض أحد وإنما هناك حزب وحيد هو من امتنع عن التصويت الحزب المصري الديمقراطي و4 نواب آخرين.