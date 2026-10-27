محافظ أسيوط: إزالة 35 تعديا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، مشيرًا إلى تنفيذ 35 حالة إزالة لتعديات ومخالفات متنوعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومباني مخالفة، في إطار خطة المحافظة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وقال اللواء محمد علوان إن الحملات أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 770 مترا مربعا، إلى جانب تنفيذ إزالات فورية في المهد لـ8 حالات بناء دون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 1250 مترا مربعا، فضلًا عن إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 3 قراريط.

وأضاف المحافظ أن الحملات تضمنت أيضًا إزالة 7 حالات لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 8 قراريط و3 أسهم، و9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة إجمالية بلغت 3 قراريط و17 سهما، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية المعنية، لضمان التعامل مع مختلف أشكال التعديات وفقًا للقانون.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال الرصد لمنع أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف، مع سرعة التحرك لإزالة المخالفات فور رصدها، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ومديريات الخدمات المعنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخًا لسيادة القانون وتحقيقًا للصالح العام.