قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
منتخب مصر للناشئين يكتسح العراق بخماسية نظيفة في كأس الخليج
بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د/ رانيا الفقي
د/ رانيا الفقي

يُعرض حاليًا مسلسل طالع نازل بطولة منى زكي ومحمد شاهين، والذي تدور قصته حول زوجة تزوج عليها زوجها دون علمها، وصارحها بعد عامين لاكتشافه حمل الزوجة الثانية.

للوهلة الأولى تبدو كقصة متكررة، زوج تزوج بأخرى دون علم الزوجة الأولى.

ولكن عندما تتمعن أكثر، ستكتشف أن للقصة زاوية أخرى، فالزوجة الأولى هي من ساندته ودعمته في عمله حتى وصل إلى تلك المكانة، ملحن مشهور له الكثير من الأعمال والمعجبين، تتهافت عليه العديد من شركات الإنتاج.

والمؤلم حقًا عندما تكتشف بأنه هو من طلب منها عدم إنجاب أطفال، ووافقت، وكرست حياتها ووقتها له.

وعندما أرادت أن تنجب طفلًا، كان قد فات الأوان.

وفي الناحية الأخرى نجد أن الزوجة الثانية تركته في البداية لأنها أحست أنه لن يصل أو يحقق أحلامه، وتزوجت بآخر غني، وأنجبت منه، وعاشت حياتها.

هنا يأتي الصراع الداخلي الذي احتل قلب الزوجة الأولى، كيف أنها تحاول أن تظهر نفسها قوية وهي تنهار داخليًا، بل إن رغبتها في الانتقام سيطرت عليها بطريقة مخيفة.

وإني لأحيي الفنانة منى زكي على إتقانها الدور، فقد جسدت كل مشاعر الأنثى الداخلية وما تمر به من صراعات نفسية، وكيف تحاول أن تظهر القوة وهي داخليًا مدمرة، فكل تعابير وجهها كانت انعكاسًا حقيقيًا لمشاعر الخذلان والخيانة.

وعلى الرغم من أن المسلسل لم تنتهِ أحداثه عند كتابة مقالي هذا، ولكن يبقى السؤال: هل الانتقام هو الحل أم أن الانسحاب بكرامة كان الأفضل؟

وهل يمكن أن تترك الزوجة الأولى كل ما زرعته وروته وكبرته، لتأتي أخرى لتقطف الثمار وتجني الحصاد على طبق من فضة؟ أين كانت تلك الزوجة الثانية والأولى تبذل وتضحي وتتخلى عن حلم الأمومة، وهو أغلى ما تحلم به أي امرأة؟

لا نستطيع أن ننكر أن الانتقام مدمر، ويدمر صاحبه أولًا قبل أن يدمر الطرف الآخر، فهو يحرمه من الشعور بالسلام النفسي والسكينة، وربما ينجرف إلى أفعال قد يندم عليها لاحقًا، ولكن الشعور بالخذلان والطعن من الخلف أكثر مرارة وأصعب.

إنها حقًا بين شقي رحى، كأنها تمشي على جمر.

ماذا تفعل أنت لو كنت مكانها؟ هل ستنتقم أم تنسحب بهدوء؟

أعتقد أنه لا توجد إجابة محددة، لأن لكل منا تجربته الخاصة. قد نتشابه جميعًا في الشعور بالألم، ولكننا نختلف في ردود الفعل.

مسلسل طالع نازل مسلسل طالع نازل بطولة منى زكي ومحمد شاهين منى زكي محمد شاهين الزوجة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

58 عملية جراحية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.. تفاصيل تدخلات التجميل والترميم

مستشفى بركة السبع

إحالة مدير مستشفى بركة السبع ورئيسة التمريض للتحقيق

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرتي لاعبتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضحيتي حادث المنيا

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد