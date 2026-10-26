ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

يعد البيض من الأطعمة الشائعة على مائدة الإفطار، نظرًا لاحتوائه على البروتين عالي الجودة والعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم. ويتساءل كثيرون عما يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح، وهل يساعد على الشعور بالشبع ودعم صحة العضلات والدماغ، أم أن تناوله يوميًا قد يسبب ارتفاع الكوليسترول؟

وتعتمد تأثيرات تناول البيض بانتظام على الكمية وطريقة التحضير والنظام الغذائي العام والحالة الصحية لكل شخص، بحسب ما نشره موقع مايو كلينك.

1- الشعور بالشبع لفترة أطول

يساعد تناول البيض في وجبة الإفطار على الشعور بالشبع؛ لاحتوائه على البروتين الذي يستغرق وقتًا نسبيًا في الهضم، ما قد يقلل الشعور بالجوع بعد تناول الطعام.

وقد يكون البيض خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون إلى تنظيم وزنهم، خاصة عند تناوله مع الخضراوات وقطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بدلًا من الاعتماد على الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

ومع ذلك، فإن تناول البيض وحده لا يضمن فقدان الوزن، إذ يعتمد ذلك على إجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم ومستوى النشاط البدني.

2- دعم العضلات والحفاظ على قوتها

يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم لبناء الأنسجة وإصلاحها، بما في ذلك العضلات.

ويمكن أن يساعد إدراج البيض ضمن نظام غذائي متوازن على تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين، خاصة لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يرغبون في الحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر.

وتظل ممارسة النشاط البدني وتناول مصادر متنوعة للبروتين من العوامل المهمة للحفاظ على صحة العضلات.

3- دعم صحة الدماغ والأعصاب

بيض

يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي عنصر غذائي يحتاج إليه الجسم لتكوين أغشية الخلايا وإنتاج مادة الأستيل كولين، التي تؤدي دورًا مهمًا في الذاكرة ووظائف الجهاز العصبي.

ويساعد تناول البيض ضمن نظام غذائي متنوع على توفير جزء من احتياجات الجسم من الكولين، إلى جانب عناصر غذائية أخرى يحتاج إليها الدماغ لأداء وظائفه الطبيعية.

لكن لا يعني ذلك أن تناول البيض كل صباح يحسن الذاكرة بصورة مؤكدة أو يمنع الإصابة بالأمراض العصبية.

4- المساهمة في الحفاظ على صحة العين

يحتوي صفار البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما من المركبات النباتية الصبغية التي تتراكم في شبكية العين، وتساعد على حمايتها من الإجهاد التأكسدي.

ويمكن أن يسهم البيض في توفير هذين المركبين ضمن النظام الغذائي، إلى جانب الخضراوات الورقية وغيرها من الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة لصحة العين.

ولا يغني تناول البيض عن الفحوصات الدورية للعين أو عن اتباع نظام غذائي متوازن.

5- المساعدة في تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات

يوفر البيض مجموعة من العناصر الغذائية، من بينها فيتامين ب12 والسيلينيوم، كما يحتوي على فيتامين د بكميات متفاوتة.

ويساعد فيتامين ب12 على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي، بينما يساهم السيلينيوم في عمل الإنزيمات المضادة للأكسدة ودعم وظائف الغدة الدرقية.

وتختلف القيمة الغذائية للبيض بحسب حجمه، كما أن تناوله لا يكفي وحده لتغطية جميع احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن.

6- هل تناول البيض يوميًا يرفع الكوليسترول؟

يحتوي صفار البيض على الكوليسترول الغذائي، لكن تأثيره في مستوى الكوليسترول بالدم يختلف من شخص إلى آخر، ويتأثر بالنظام الغذائي العام والعوامل الوراثية والحالة الصحية.

ولذلك، لا يمكن القول إن تناول البيض كل صباح يسبب ارتفاع الكوليسترول لدى الجميع، كما لا يصح اعتباره خاليًا من المخاطر مهما كانت الكمية.

وينبغي للأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول الضار أو اضطرابات الدهون أو أمراض القلب، وكذلك المصابين بالسكري، مناقشة الكمية المناسبة مع الطبيب وفقًا لحالتهم الصحية ونظامهم الغذائي.

7- ما أفضل طريقة لتناول البيض في الصباح؟

للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في البيض، يمكن تناوله مسلوقًا أو مطهوًا بكمية قليلة من الزيت، مع إضافة الخضراوات مثل الطماطم والخيار والفلفل.

ويفضل الحد من إضافة كميات كبيرة من الزبدة والسمن، وعدم الاعتماد بصورة متكررة على اللحوم المصنعة الغنية بالملح والدهون، مثل بعض أنواع النقانق واللانشون.

ومن المهم طهي البيض جيدًا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الغذائية، خاصة لدى الحوامل وكبار السن والأشخاص ضعيفي المناعة.