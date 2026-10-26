أمطار غزيرة وسيول في وادي الشقيراء ونويبع.. وجنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد

شهدت منطقة وادي الشقيراء التابعة لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع تعرض وادي الشقرا ومدينة نويبع لسقوط سيول، وسط تقلبات جوية مفاجئة صاحبتها كثافة السحب والغيوم ونشاط الرياح، ما استدعى رفع درجة الاستعداد لمتابعة تطورات الأحوال الجوية والتعامل مع أي تداعيات محتملة.

من جهته، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، رفع درجة الاستعداد لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، والتنسيق المستمر مع مركز العمليات بديوان عام المحافظة، لرصد أي تداعيات محتملة والتعامل معها على الفور.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، مع التأكيد على رؤساء المدن ضرورة متابعة مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والتأكد من تطهير مخرات السيول، ومراجعة جاهزية المعدات الثقيلة للتدخل السريع عند الحاجة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد ومتابعة تطورات الحالة الجوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطر السيول وحماية المواطنين.

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