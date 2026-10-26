وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال شريف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إنشاء 284 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تستمر لمدة 6 أشهر، بهدف تعزيز إتاحة السلع للمواطنين والمساهمة في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية.

وأشار فاروق إلى حجم الاستهلاك الشهري من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز، موضحًا أن الاستهلاك يتجاوز مليون و250 ألف طن شهريًا، ما بين الخبز المدعم والخبز الحر، وهو ما يعكس حجم الطلب على الخبز وأهميته ضمن منظومة الأمن الغذائي في مصر.

تلبية احتياجات المواطنين

وأشار إلى أن هناك أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.