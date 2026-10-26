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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 77 محضرا للمخابز ومحطات الوقود حملات تموينية ببني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين والأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع وتوافرها والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 12حملة يوم أمس الأحد بعدد من قرى ومراكز المحافظة تم خلالها المرور على 222 منشأة، من البدالين التموينيين ومحطات الوقود والأسواق العامة، وأسفرت عن تحرير 77 محضرًا، بواقع 69 مخالفة بالمخابز البلدية و8 مخالفات بمحطات الوقود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتنوعت المخالفات بالمخابز البلدية بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم وجود سجل تجاري، والذبح خارج المجازر الحكومية، ونقص وزن الخبز البلدي، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وبيع سلع مجهولة المصدر، والغلق أثناء مواعيد العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة بالتقرير.

كما أسفرت الحملات على محطات الوقود عن تحرير 8 مخالفات، شملت مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، ومخالفة لطلب رصيف دون ترخيص، ومخالفتين للغلق أثناء مواعيد العمل.

بني سويف تموين بني سويف القشن

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