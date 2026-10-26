جوتيريش: دور مصر لا يمكن الاستغناء عنه في القضية الفلسطينية

أعرب أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، عن تقديره للدور المصري الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر لمساندة الشعب الفلسطيني والتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

جوتيريش يطالب برفع القيود عن المساعدات إلى غزة

وأكد السكرتير العام للأمم المتحدة ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصولها إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

وأشار جوتيريش إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، والعمل على تيسير دخول الإمدادات الإنسانية دون عوائق.

قلق أممي من التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وأعرب جوتيريش عن قلقه الشديد إزاء التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة وقف الممارسات التي تزيد من حدة التوتر وتهدد فرص تحقيق السلام.

وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية الفلسطينيين، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويفتح الطريق أمام سلام مستدام في المنطقة.