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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المدير التنفيذي للهلال الأحمر: دفعنا بأكثر من 280 شاحنة دقيق وسلال غذائية لدعم مخابز غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، استمرار جهود الجمعية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال حملة «سنابل العطاء.. من زاد العزة»، التي تستهدف توفير الدقيق والسلال الغذائية والمساهمة في إعادة تشغيل المخابز، في ظل أزمة الخبز التي يعاني منها القطاع.

وأوضحت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري خلال صباح الخير يا مصرأن الحملة شهدت الدفع بأكثر من 280 شاحنة محملة بالدقيق والسلال الغذائية، خلال الأيام الماضية، ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة الغذائية وتوفير الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، خاصة الخبز.

وأضافت أن المساعدات تتضمن كميات من الدقيق يجري توجيهها إلى المخابز داخل القطاع، بما يسهم في إنتاج الخبز وتوفيره للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المخابز في الوصول إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

المدير التنفيذي للهلال الأحمر تناشد المؤسسات الأممية

وأشارت آمال إمام إلى أن تراجع الإمدادات الغذائية المعتادة من بعض الجهات، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي، يزيد الأعباء على المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة عبر قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، ما يستدعي استمرار الجهود لتوفير الاحتياجات الضرورية للأهالي.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية تؤدي دورًا أساسيًا في تلبية الاحتياجات العاجلة، لكنها لا تمثل وحدها حلًا مستدامًا للأزمة، في ظل استمرار الاحتياجات وتزايدها، مشددة على أهمية تهيئة الظروف التي تسمح بعودة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

الهلال الأحمر: نحتاج إلى حلول مستدامة للأزمة في غزة

وشددت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري على أن التعامل مع الأزمة يتطلب مشاركة أوسع، بما يتيح لأبناء القطاع المساهمة في تلبية احتياجاتهم، إلى جانب استمرار الدعم الإنساني والإغاثي.

وأعربت عن أملها في الوصول إلى حلول أكثر استدامة، لا تقتصر على المساعدات الإنسانية، وإنما تشمل جهود التعافي المبكر، بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي حملة «سنابل العطاء.. من زاد العزة» ضمن جهود الهلال الأحمر المصري المتواصلة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات إغاثية واحتياجات أساسية لدعم المتضررين.

غزة قطاع غزة المساعدات

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