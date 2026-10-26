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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. انطلاق أكاديمية غزة خلال مهرجان سينما المرأة

بمشاركة 25 شابة فلسطينية انطلاق رسمي لأكاديمية غزة للسينما خلال مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة
بمشاركة 25 شابة فلسطينية انطلاق رسمي لأكاديمية غزة للسينما خلال مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة
أوركيد سامي

تستعد غزة للإعلان عن الانطلاق الرسمي لأكاديمية غزة للسينما يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، خلال حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة الذي يقام في الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان
عن تأسيس الأكاديمية دوليا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي.

ويأتي الإعلان المرتقب تتويجا لمسار بدأ عام 2024 بالتحضير لدبلوم صناعة الأفلام في غزة الذي صمم بوصفه خطوة تمهيدية نحو تأسيس الأكاديمية، قبل أن ينتقل الدبلوم إلى مرحلة التنفيذ في مارس 2026 من خلال برنامج نظري وعملي يمتد لتسعة أشهر بمشاركة 25 شابة فلسطينية من قطاع غزة.
 

وتسعى أكاديمية غزة للسينما إلى تأسيس فضاء مستدام يتيح لجيل جديد من الشباب والنساء اكتساب المعرفة
والخبرة في صناعة الأفلام، وتنمية قدراتهم الإبداعية والتعبير عن تجاربهم ورواية قصصهم بأصواتهم وصورهم
الخاصة.


وذكر د. عزالدين شلح، مؤسس ورئيس مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وأحد مؤسسي أكاديمية غزة للسينما: «إن
الإعلان عن الانطلاق الرسمي لأكاديمية غزة للسينما من قلب غزة خلال افتتاح الدورة الثانية لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل سينمائي جديد في القطاع، فقد بدأنا العمل على هذا المشروع إيمانا بحق الشباب والنساء في غزة في الحصول على فرص حقيقية للتعليم والتدريب والإنتاج السينمائي، ونسعى
من خلال الأكاديمية إلى تحويل هذه الرؤية إلى مؤسسة مستدامة تتيح للمواهب الفلسطينية تطوير قدراتها وصناعة أفلامها وتفتح أمامها آفاقا للتواصل مع العالم السينمائي العربي والدولي».

تركز الأكاديمية على تأهيل صانعات وصناع أفلام جدد وتطوير وإنتاج أعمال سينمائية فلسطينية، وإتاحة فرص
لاكتساب المهارات الفنية والمهنية وتعزيز حضور المواهب الناشئة في المشهد السينمائي، كما تعمل الأكاديمية
بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة على تطوير برنامج أكاديمي للحصول على درجة جامعية في صناعة الأفلام، بما
يسهم في تأسيس مسار أكاديمي مستدام للتعليم السينمائي في قطاع غزة.


وأكدت المخرجة الفلسطينية مي المصري، إحدى مؤسسات أكاديمية غزة للسينما: «يمثل انطلاق أكاديمية غزة
للسينما من غزة خطوة مهمة نحو توفير مساحة للتعلم والإبداع أمام جيل جديد من صانعات وصناع الأفلام
الفلسطينيين، إذ إن ما نطمح إليه هو بناء تجربة تعليمية وسينمائية تمنح الشباب الأدوات والمعرفة والثقة لتطوير
لغتهم السينمائية الخاصة وتحويل أفكارهم وتجاربهم إلى أفلام قادرة على الوصول إلى الجمهور، ونأمل أن تسهم
الأكاديمية في خلق فرص للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والسينمائيين في فلسطين والعالم».
شراكات عربية ودولية لدعم السينما في غزة
تدعو أكاديمية غزة للسينما المؤسسات السينمائية والثقافية والمهرجانات وصناديق دعم السينما وشركات الإنتاج
وصناع الأفلام والمؤسسات ذات الصلة حول العالم إلى المساهمة في دعم الأكاديمية والمشاركة في بناء شراكات
طويلة الأمد تضمن استدامتها، من خلال توفير الموارد والخبرات والفرص المهنية اللازمة لتنفيذ برامجها
ومشروعاتها السينمائية، ومساندة صانعات وصناع الأفلام الفلسطينيين في إيصال أعمالهم إلى المهرجانات
والمنصات والجمهور حول العالم.
دعوة إلى الجامعات ومدارس ومعاهد السينما للتوأمة والتعاون الأكاديمي
تدعو أكاديمية غزة للسينما الجامعات ومدارس ومعاهد السينما حول العالم إلى إقامة علاقات توأمة وتعاون أكاديمي
مع الأكاديمية، تشمل تبادل الخبرات الأكاديمية والأساتذة والمحاضرين والتطوير المشترك للمناهج والبرامج وتنظيم
ورش العمل والمحاضرات وإتاحة فرص للتبادل الأكاديمي والمهني للطلبة وصناع الأفلام الشباب في غزة، بما يساعد
على كسر العزلة الأكاديمية والثقافية التي يواجهونها ويفتح أمامهم آفاقا للتواصل مع المؤسسات التعليمية
المتخصصة في صناعة السينما.


المؤسسون
يضم الفريق المؤسس لأكاديمية غزة للسينما تسعة من صناع السينما والفنانين الفلسطينيين والعرب والدوليين، وهم: عزالدين شلح، مي المصري، كوثر بن هنية، آن ماري جاسر، صالح بكري، غرازيلا بيلدشيم، رامي يوسف، علاء كركوتي، هيام عباس.
ويعكس هذا التنوع في الخبرات السينمائية والفنية والثقافية رؤية الأكاديمية في بناء جسور بين غزة والمجتمعات السينمائية الفلسطينية والعربية والدولية والمساهمة في تطوير مستقبل السينما الفلسطينية.

بمشاركة 25 شابة فلسطينية اخبار الفن نجوم الفن

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