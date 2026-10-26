قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي.. بحث آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا
شيخ الأزهر يدين استهداف مكة والمدينة ويدعو إلى وساطة عاجلة لوقف الصراعات
بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 أكتوبر
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لـ غزة
اليوم ب130 جنيها.. تعليمات عاجلة بشأن مستحقات المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية
الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سحب رعدية وسيول ببعض المحافظات
مجلس الأمن القومي الإيراني: اجتماع في طهران يضم وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان
قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران
الأندية المتأهلة بالكامل| الزمالك وبيراميدز في اختبار الطموح الأفريقي.. وخريطة مجموعات دوري الأبطال تكتمل وقرعة القاهرة ترسم طريق المنافسة
الدولار يدفع الذهب للصعود.. عيار 21 يسجل 6290 جنيها بمستهل تعاملات الإثنين
آية واحدة تعالج الوسواس القهري.. رددها 11 مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لـ غزة

غزة جوع وإبادة ودمار كامل
غزة جوع وإبادة ودمار كامل
محمد على

تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية وشبكات إخبارية محلية صباح اليوم الإثنين.

وفي أبرز التطورات الميدانية وحول طبيعة الاستهداف، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً طال الأجزاء الشرقية من مدينة غزة في الساعات الأولى من الصباح.
 

 يأتي هذا القصف امتداداً لسلسلة من الانتهاكات والخروقات المستمرة التي تشهدها مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامناً مع غارات جوية واستهدافات لطائرات مسيّرة وعمليات نسف للمبانى في مناطق مثل دير البلح وخان يونس.

وحول الوضع الإنساني، تتواصل معاناة السكان المدنيين في القطاع مع تصاعد الهجمات وتعرض المرافق والجامعات (مثل الجامعة الإسلامية مؤخراً) والأحياء السكنية لاستهدافات مباشرة وسط ظروف إنسانية بالغة.

غزة الاحتلال دمار قصف الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

أمطار رعدية

الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

السجاير

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم جنيهًا واحدًا للعلبة

متوسط سعر الدولار في مصر

بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2026

كيفية استخراج شهادة الميلاد 2026

ترشيحاتنا

بى واى دى أتو 8 إم جيلي كول راي

تختار إيه؟.. بى واى دى أتو 8 أم جيلي كول راي 2027

لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

بمواصفات مُتطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها الجديد IdeaCentre Tower

سيات ليون موديل 2027

سيات ليون 2027 تباع بهذه المواصفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد