قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لـ غزة

تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية وشبكات إخبارية محلية صباح اليوم الإثنين.

وفي أبرز التطورات الميدانية وحول طبيعة الاستهداف، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً طال الأجزاء الشرقية من مدينة غزة في الساعات الأولى من الصباح.



يأتي هذا القصف امتداداً لسلسلة من الانتهاكات والخروقات المستمرة التي تشهدها مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامناً مع غارات جوية واستهدافات لطائرات مسيّرة وعمليات نسف للمبانى في مناطق مثل دير البلح وخان يونس.

وحول الوضع الإنساني، تتواصل معاناة السكان المدنيين في القطاع مع تصاعد الهجمات وتعرض المرافق والجامعات (مثل الجامعة الإسلامية مؤخراً) والأحياء السكنية لاستهدافات مباشرة وسط ظروف إنسانية بالغة.