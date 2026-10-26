مجلس الأمن القومي الإيراني: اجتماع في طهران يضم وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني عن عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة طهران يجمع مسؤولين بارزين من دول "حلف مكة" الثلاث.

يضم الاجتماع من حلف مكة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالين.



تأتي هذه الخطوة كمبادرة إيرانية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك، وتتضمن نقاط أساسية.



تتضمن بناء أمن إقليمي، حيث يهدف الاجتماع لاتخاذ خطوات ملموسة وفعالة نحو تأسيس منظومة أمن إقليمي داخلي تعتمد على دول المنطقة نفسها.

ومواجهة التدخلات الخارجية، حيث أكد المجلس أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على ضمان استقرار المنطقة ومواجهة أي نفوذ أو تدخل أجنبي.



سياق الحلف الدفاعي

يأتي اللقاء بعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، ويمثل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين طهران وأطراف هذا الحلف لبحث التهديدات والتسويات الأمنية في المنطقة.