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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد استهداف الرياض.. التحالف يدمر منصتين للصواريخ الباليستية في صنعاء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة اليمنية صنعاء، إحداهما استُخدمت في إطلاق صاروخ باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه الرياض، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية لتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة لميليشيا الحوثي.

وأضاف المالكي: «مستمرون في عملية تفكيك شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية».

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق من صباح الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، فيما أعلنت السلطات السعودية زوال الخطر عن العاصمة بعد تفعيل الإنذار المبكر.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجمات الحوثية على السعودية، بما فيها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى سقوط أجزاء وشظايا في مكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ عقب اعتراضهما.

كما استنكرت الوزارة الهجمات التي أسفرت عن إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجددت الخارجية اليمنية تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي اليمنية منطلقًا للاعتداء على الدول المجاورة، ودعمها الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها ومقدساتها وفقًا للقانون الدولي.

تحالف دعم الشرعية الشرعية في اليمن اليمن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ صنعاء السعودية

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