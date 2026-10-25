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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدعو لوقف الأعمال العدائية في اليمن ويواسي ضحايا هجوم كنيسة الكرك بالأردن

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أ ش أ

دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان اليوم  إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن، مضيفًا في الوقت نفسه أنه يصلي من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في كنيسة بالأردن.

وأعرب البابا ليو الرابع عشر- حسب وكالة فاتيكان نيوز عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في اليمن، مسلطًا الضوء بشكل خاص على مدينة تعز، حيث يعاني السكان نقصًا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وقال البابا: "أوجه نداءًا صادقًا لوقف الأعمال القتالية، وضمان أن يعيش الشعب اليمني وجميع شعوب المنطقة في سلام".

وأكد البابا أنه يصلي من أجل القتلى والمصابين في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي واستهدف المصلين في كنيسة القديس جاورجيوس الأرثوذكسية في منطقة حمود.

وشدد البابا على دعمه للأردن التي تتميز بالتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة.

وأعرب عن أمله في أن يلهم الله الجميع اتخاذ خيارات تقوم على الحوار والسلام.

كان تسعة أشخاص قد لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرين عندما أطلق مسلحون النار خلال مراسم جنازة داخل الكنيسة بمحافظة الكرك الأردنية في 23 أكتوبر.

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان الأعمال القتالية في اليمن

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