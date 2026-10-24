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كأس الخليج..ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين بعد اكتساح اليمن بخماسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس الخليج..ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين بعد اكتساح اليمن بخماسية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 عروضه القوية في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأقيمت المواجهة على استاد سعود بن عبدالرحمن، وشهدت استمرار تفوق المنتخب المصري الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى نصف النهائي

نجح منتخب مصر للناشئين في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته الثلاث الأولى، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة الثانية.

وجاء الفوز على اليمن ليمنح الفراعنة الصغار بطاقة التأهل الرسمية إلى الدور نصف النهائي، ليصبحوا أول المتأهلين عن المجموعة، بصرف النظر عن نتيجة مباراتهم المقبلة أمام العراق.

ويعكس هذا المشوار القوي البداية المميزة للمنتخب المصري في البطولة، بعدما نجح لاعبوه في فرض تفوقهم وتحقيق النتائج المطلوبة، ليواصلوا المنافسة بثقة على اللقب الخليجي.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الخليج تحت 17 عامًا

جاء ترتيب المجموعة الثانية عقب فوز منتخب مصر على اليمن كالتالي:

المركز الأول: مصر – 9 نقاط.

المركز الثاني: اليمن – 4 نقاط.

المركز الثالث: العراق – 3 نقاط.

المركز الرابع: السعودية – نقطة واحدة.

المركز الخامس: الكويت – دون نقاط.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بفارق مريح عن أقرب منافسيه، بعدما حسم تأهله إلى الدور المقبل، بينما تستمر المنافسة بين بقية المنتخبات على المراكز المؤهلة وفقًا لنتائج الجولة الأخيرة.

موعد مباراة مصر والعراق في الجولة الأخيرة

يختتم منتخب مصر للناشئين مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره العراقي، يوم الاثنين المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يسعى المنتخب المصري إلى مواصلة انتصاراته وإنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، قبل الانتقال إلى منافسات الدور نصف النهائي.

وتترقب الجماهير المصرية استمرار العروض القوية من لاعبي منتخب مواليد 2009، في ظل الطموحات بتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية على مستوى الناشئين، والمنافسة بقوة على لقب البطولة.

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