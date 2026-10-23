خالد مختار يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى اليمن بكأس الخليج

سجل خالد مختار الهدف الثالث لصالح منتخب مصر، مواليد 2009 في مرمى منتخب اليمن لتصبح النتيجة 3-0 للفراعنة، في ثالث مباريات منتخبنا في بطولة كأس الخليج.

أحرز خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، من تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك، ليعزز تقدم الفراعنة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر، مواليد 2009 واليمن بتقدم الفراعنة بنتيجة 2-0، في ثالث مباريات منتخبنا في بطولة كأس الخليج.

سجل عمر عبد الرحيم الهدف الأول لمنتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 22.

وأحرز الهدف الثاني اللاعب آدم القزاز في الدقيقة 43 من صناعة يوسف عبد الله بعد مراوغة رائعة، أعقبها بعرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها آدم القزاز بتسديدة ناجحة سكنت الشباك.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، مواليد 2009، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب اليمن في ثالث مباريات منتخبنا في بطولة كأس الخليج.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عبيد.

خط الدفاع:عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد (الديزل ) - عزت عبدالمعز.

خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبدالله - سيف أمير.

خط الهجوم: خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مالك عمرو - عبدالعزيز محمود - آدم يوسف - أمير حسن - أحمد بشير - محمد جمال - دانيال تامر - زياد سعودي - أحمد صفوت - أدهم حسيب - عبدالعزيز خالد - خالد محمود.