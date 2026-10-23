مرتديًا تيشيرت منتخب مصر.. سفير كندا يتقدم ماراثون على كورنيش النيل بالمنيا

شهد الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا ، والسفير الكندي أولريك شانون فعاليات ماراثون الفتيات على كورنيش النيل بمدينة المنيا، الذي نظمته منظمة إنقاذ الطفل ضمن أنشطة مشروع «مسارات» تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا احتفالًا باليوم العالمي للفتاة، بمشاركة أكثر من 450 فتاة ونحو 150 من القيادات التنفيذية والمجتمعية وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية بمحافظتي المنيا وأسيوط.

جاءت الفعاليات بحضور قيادات المديريات والجهات الحكومية المعنية، وممثلي المجلس القومي للمرأة والسفارة الكندية ومنظمة إنقاذ الطفل وجمعية حواء المستقبل، إلى جانب عدد من شركاء المشروع، وذلك ضمن برنامج زيارة السفير الكندي أولريك شانون والوفد المرافق له لمحافظة المنيا.

وأكد نائب المحافظ أن الماراثون يتجاوز كونه نشاطًا رياضيًا، ليعكس أهمية دعم حقوق الفتيات وإتاحة الفرصة أمامهن للمشاركة والتعبير عن تطلعاتهن، وتعزيز دورهن في تنمية مجتمعاتهن، مشددًا على استمرار دعم المحافظة للمبادرات التي تستثمر في قدرات الأطفال والشباب والفتيات بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

وتضمنت الفعاليات أنشطة رياضية وتوعوية، وتقديم معلومات وخدمات صحية ملائمة للمراهقات، وتنفيذ أنشطة «الرياضة من أجل التنمية»، إلى جانب عروض شبابية ومجتمعية أتاحت للفتيات التعبير عن تجاربهن وأفكارهن وطموحاتهن أمام المسؤولين وشركاء التنمية.

ويُعد تمكين الفتيات محورًا رئيسيًا في مشروع «مسارات»، الذي يستهدف تنمية مهاراتهن وثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على اتخاذ القرار، واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لدعم حقوق الفتيات في الصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية، باعتبار تمكينهن استثمارًا في مستقبل الأسرة والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.