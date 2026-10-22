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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سفير كندا يزور منطقة آثار تونا الجبل بملوى ويشيد بالحضارة المصرية القديمة.. صور

السفير الكندي يزور المناطق الأثرية
السفير الكندي يزور المناطق الأثرية
ايمن رياض

زار السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، منطقة تونا الجبل الأثرية، للتعرف على ما تزخر به المحافظة من مقومات تاريخية وحضارية تعكس عراقة مصر وتنوع تراثها الأثري ، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا.

وتضمنت الجولة، تفقد المعبد الجنائزي ومقبرة «إيزادورا» بمنطقة تونا الجبل، حيث تعرف السفير على القيمة التاريخية والأثرية لهذه المواقع، وما تمثله من شواهد مهمة على الحضارة المصرية القديمة، التي تجسد ثراء التراث الإنساني وتنوعه عبر العصور.

كما شملت الزيارة استراحة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، للتعرف على أبرز معالمها الثقافية والتاريخية، في جولة تسلط الضوء على التنوع الحضاري الذي تتميز به محافظة المنيا، وما تمتلكه من مقومات واعدة لدعم وتنشيط الحركة السياحية.

وفي مساء اليوم، أُقيمت مأدبة عشاء على شرف السفير الكندي، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، وفريق عمل منظمة «إنقاذ الطفل»، ترحيبًا بالضيوف، وتعزيزًا لأواصر التواصل التعاون المشترك بين الجانبين لدعم جهود التنمية .

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