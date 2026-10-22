تقصير وإهمال.. إحالة عددا من العاملين بصحة المنيا للتحقيق

احالت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عددا من العاملين للتحقيق، بعد رصد مخالفات تتعلق بالغياب وترك العمل والتقصير في أداء الواجب الوظيفي، خلال جولة مفاجئة على وحدتي سلامة علي وشوشة الصحيتين.

ورافق وكيلة الوزارة خلال الجولة الدكتور أبو الفتوح صاوي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، حيث أسفرت أعمال المتابعة عن رصد عدد من المخالفات التي استدعت اتخاذ إجراءات فورية لضبط منظومة العمل داخل الوحدتين.

وشملت الإجراءات توقيع جزاء على المشرف اللصيق بوحدة " سلامة علي " وآخر على مسؤول المشورة بوحدة شوشة، بسبب التقصير في أداء مهام العمل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الغياب وترك العمل.

كما وجهت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا صيادلة وحدة شوشة بسرعة صرف طلبية الأدوية، لضمان توافر العلاج وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمرضى، ووجهت بإعداد خطة تدريبية عاجلة لرؤساء التمريض على التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا تكثيف جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من التزام العاملين بمهامهم، ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين