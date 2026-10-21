تشييع جنازة شاب في سمالوط بالمنيا ضحية حادث الأتوبيس

بدأ أهالي قرية العمودين بمركز سمالوط شمال المنيا مراسم عزاء الشاب غطاس شكري، أحد ضحايا حادث أتوبيس الطريق الصحراوي الغربي، داخل كنيسة الأنبا قرية العمودين، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأهالي القرية، الذين خيمت عليهم حالة من الصدمة عقب وفاته في الحادث المأساوي.



فالشاب غطاس شكري، كان ينتظر مستقبلًا جديدًا، ويستعد للسفر إلى الخارج من أجل العمل، حيث كان ينهي الأوراق والإجراءات اللازمة لسفره، أملًا في بدء مرحلة جديدة من حياته وتحقيق أحلامه.

لكن القدر لم يمهله لتحقيق ما كان يسعى إليه، إذ لقي مصرعه إثر الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، لتتحول أحلام السفر والعمل إلى مأساة خيمت بظلالها على أسرته وكل من عرفه.

وتوافد أهالي قرية العمودين على الكنيسة للمشاركة في تقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد، ومساندتهم في مصابهم الأليم، وسط مشاعر الحزن على رحيل شاب كان يستعد للسفر وبناء مستقبله خارج البلاد.

وشهدت محافظة المنيا حالة من الحزن عقب وفاة عدد من أبنائها في حادث الأتوبيس، الذي أثار حالة واسعة من التعاطف مع أسر الضحايا، خاصة مع تداول تفاصيل عن حياتهم وأحلامهم التي توقفت بشكل مفاجئ.

ويأتي بدء عزاء غطاس شكري في الوقت الذي تعيش فيه أسر ضحايا الحادث لحظات صعبة، بعد فقدان ذويهم في الواقعة التي تركت أثرًا بالغًا في نفوس أسرهم وأهالي المناطق التي ينتمون إليها.

وكان طريق مصر أسيوط الغربي قد شهد حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم 8 من أبناء محافظة المنيا، وفقًا للأسماء المتداولة بشأن الحادث.