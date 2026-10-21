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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالدموع.. أهالي صفط اللبن بالمنيا يشيعيون أحد ضحايا أتوبيس طريق أسيوط.. صور

تشييع الجنازة
تشييع الجنازة
ايمن رياض

شيع أهالي قرية صفط اللبن بالمنيا ، جثمان نبيل عبيد 64 سنه شيخ الكنيسة الإنجيلية بالقريه وسط حاله من الحزن ، والذي توفي في حادث تصادم أتوبيس شركة «أمواج» مع سيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت، على طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه القاهرة.

واقيمت صلاة الجناز على جثمان الفقيد بالكنيسة الإنجيلية بصفط اللبن.

ونعى أقارب الفقيد الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان صاحب سيرة طيبة وقلب رحيم، وكرّس حياته لخدمة رسالته الكنسية بأمانة وإخلاص، تاركًا أثرًا طيبًا وذكريات عزيزة في نفوس أسرته وأحبائه وأبناء كنيسته.

كان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قد شهد صباح الثلاثاء، حادث تصادم مروعًا بين أتوبيس ركاب تابع لشركة «أمواج» للنقل البري والرحلات، كان قادمًا من محافظة المنيا ومتجهًا إلى القاهرة، وسيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بنحو 60 طنًا من الأسمنت، وذلك عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة.

وأسفر الحادث، وفقًا للبيانات الأولية، عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مستشفيي سنورس وطامية المركزيين بمحافظة الفيوم، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه

المنيا صفط اللبن جنازة الكنيسة

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