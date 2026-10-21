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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تحصين 185 ألفًا و841 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ختام أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بإجمالي 185 ألفًا و841 رأس ماشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، والحفاظ على صحة الحيوانات ودعم المربين.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ برامج التحصين الوقائي، وتكثيف التوعية بأهمية الالتزام بالتحصينات الدورية، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الإنتاج، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 185 ألفًا و841 رأس ماشية، شملت 72 ألفًا و262 رأسًا من الأبقار، و11 ألفًا و233 رأسًا من الجاموس، و102 ألف و300 رأس من الأغنام، و46 رأسًا من الماعز.

وأضاف أن أعمال التحصين نُفذت بمختلف مراكز وقرى المحافظة، من خلال الفرق البيطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى المربين وتقديم الخدمات الوقائية اللازمة، والحد من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية بين الحيوانات.
 

المنيا محافظ المنيا تحصين الماشيه

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