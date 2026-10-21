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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: اليوم قافلة طبية مجانية بمنشأة الذهب القبلية لتقديم الخدمات الصحية

قافلة طبية
قافلة طبية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية منشأة الذهب القبلية التابعة لمركز المنيا، على مدار اليوم  الأربعاء وغدا الخميس 21 و22 أكتوبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالقرى، وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المحافظ أن القافلة تقدم خدماتها بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، وتشمل إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة أو تدخلات طبية إلى المستشفيات المختصة، لاستكمال العلاج وفقًا لحالتها الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، دعا المحافظ المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، للاستفادة من حزمة الخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل يمثل الخطوة الأولى للانتفاع بخدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

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