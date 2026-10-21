وسط حالة من الحزن.. أهالي المنيا يُشيّعون جثمان «خلف ربيع» أحد ضحايا حادث الأتوبيس | شاهد

قدّم "صدي البلد" بثًا مباشرًا لتشييع جثمان خلف رببع توني 55 سنة موظف بجامعة المنيا أحد ضحايا حادث تصادم الأتوبيس وسيارة النقل على الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسيوط.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة من مسجد التحرير بمنطقة شلبي بمدينة المنيا وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وأبناء المنطقة.

ونعت جامعة المنيا، وفاة خلف ربيع توني إمام، الموظف بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، والذي لقي مصرعه في الحادث ، كما تقدمت الجامعة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه

كان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قد شهد حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم 8 من أبناء محافظة المنيا، وفقًا للأسماء المتداولة بشأن الحادث ، وضمت قائمة أبناء المنيا كلًا من خلف ربيع توني إمام، 55 عامًا، وهدير أيمن محمد علي، 30 عامًا، وإسماعيل دمرداش مغربي سيد، 66 عامًا، وغطاس شكري شاكر غطاس، 22 عامًا، وشنودة حنا يس عوض، 45 عامًا، ونبيل عبد المسيح صادق، 64 عامًا، وأيمن كسوري عبد الوهاب عبد العال، 55 عامًا، ومحمود علي محمد محمود، 37 عامًا

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