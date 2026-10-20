الكنيسة الإنجيلية بالمنيا تعلن وفاة شيخ كنيسة صفط اللبن في حادث أتوبيس الصحراوي الغربي

أعلنت الكنيسة الإنجيلية بصفط اللبن بمركز المنيا ، وفاة الشيخ نبيل عبيد، شيخ الكنيسة، إثر حادث تصادم أتوبيس شركة «أمواج» مع سيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت، على طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه القاهرة.



ونعى أقارب الفقيد الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان صاحب سيرة طيبة وقلب رحيم، وكرّس حياته لخدمة رسالته الكنسية بأمانة وإخلاص، تاركًا أثرًا طيبًا وذكريات عزيزة في نفوس أسرته وأحبائه وأبناء كنيسته.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمان الفقيد غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالكنيسة الإنجيلية بصفط اللبن.

كان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قد شهد صباح الثلاثاء، حادث تصادم مروعًا بين أتوبيس ركاب تابع لشركة «أمواج» للنقل البري والرحلات، كان قادمًا من محافظة المنيا ومتجهًا إلى القاهرة، وسيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بنحو 60 طنًا من الأسمنت، وذلك عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة.

وأسفر الحادث، وفقًا للبيانات الأولية، عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مستشفيي سنورس وطامية المركزيين بمحافظة الفيوم، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.