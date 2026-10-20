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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

المتوفي
المتوفي
ايمن رياض

خيم الحزن على أهالي قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة شمال  المنيا، عقب نبأ وفاة أيمن كسوري ، مدير أحد البنوك الخاصة بالمنيا وأحد أبناء القرية، إثر حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق القاهرة – أسيوط الغربي.

وتداول أهالي القرية كلمات النعي في وداع الفقيد، معربين عن صدمتهم لرحيله المفاجئ، ومشيدين بما عُرف عنه من حسن الخلق والاحترام والأصالة والمواظبة علي الصلاة ، ومقدمين خالص التعازي لأسرته، خصوصًا زوجته وأولاده، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان
 

وكان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي شهد حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم 8 من أبناء محافظة المنيا، وفقًا للأسماء المتداولة بشأن الحادث.

المنيا حادث أتوبيس وفاة

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