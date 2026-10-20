ننشر أسماء 8 من أبناء المنيا ضحايا حادث تصادم أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي

كشفت قائمة ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا» بطريق القاهرة أسيوط الغربي، عن وجود 8 من أبناء محافظة المنيا بين الضحايا، وتتراوح أعمارهم بين 22 و66 عامًا.

وضمت القائمة كلًا من: خلف ربيع توني 55 عامًا، وهدير أيمن محمد ، 30 عامًا، وإسماعيل دمرداش مغربي 66 عامًا، وغطاس شكري شاكر ، 22 عامًا، وشنودة حنا يس ، 45 عامًا، ونبيل عبد المسيح صادق، 64 عامًا، وأيمن كسوري عبد الوهاب ، 55 عامًا، ومحمود علي محمد 37 عامًا.

كانت الأجهزة الأمنية ، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود جثامين ومصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف إلى موقع الحادث وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي فيما وُزعت الجثامين على مستشفَي سنورس وطامية المركزيين بمحافظة الفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضحايا واستكمال أعمال تحديد هوية الجثامين المجهولة الهوية وتسليمها إلى ذويها بعد انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة.