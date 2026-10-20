مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة جمع قمامة بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر انقلاب سيارة جمع قمامة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى أبوقرقاص، والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جمع قمامة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وسط تحرك الجهات المختصة للتعامل مع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى ، ونقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بحسب البيانات المتاحة عن الواقعة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.