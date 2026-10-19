انطلاق برنامج تدريبي لتعزيز حوكمة البرنامج السكاني وإعداد المبادرات بالمحليات

انطلقت اليوم الاثنين، بمحافظة المنيا، فعاليات البرنامج التدريبي «حوكمة مؤشرات أداء البرنامج السكاني وإعداد المبادرات بالمحليات»، الذي تنظمه وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بهدف رفع كفاءة العاملين بملف السكان وتطوير آليات المتابعة والتقييم على مستوى المحافظة.

ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتحسين المؤشرات السكانية والارتقاء بالخصائص البشرية، من خلال تطوير قدرات الكوادر المحلية على تحليل البيانات وتحديد الأولويات السكانية، وتحويل نتائج المتابعة إلى مبادرات تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنين. وتحاضر خلال البرنامج الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ورئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بالوزارة، بحضور الدكتور رضا فاروق حافظ، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير وحدة السكان بالمحافظة.

ويستهدف التدريب العاملين بوحدة السكان بديوان عام المحافظة، والمنسقين بالمراكز والمدن، ومسؤولي مراكز المعلومات، والمنسقين بالمديريات الخدمية، من خلال تنمية مهاراتهم في إدارة البرنامج السكاني، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتطبيق منهجيات العمل الميداني الفعّال.

البرنامج السكاني

وتتناول جلسات البرنامج آليات حوكمة إدارة البرنامج السكاني، والتحليل المكاني والبياني لتحديد القضايا ذات الأولوية، إلى جانب التدريب على تطبيق دليل إعداد المبادرات وصياغة أفكار تنموية قابلة للتنفيذ والاستدامة، بما يدعم جهود محافظة المنيا في التعامل مع القضايا السكانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

