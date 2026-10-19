قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كيف يُوجه الوعي».. الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الشائعات التي تواجه مصر
الرئيس السيسي: حديثي المتكرر عن أحداث ٢٠١١ هدفه استدعاء الذاكرة والوعي
في افتتاح منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يحذر من محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية ومواجهة الشائعات
رئيس الوزراء: منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن فهو "بطل الحكاية"
في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين
إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد
مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
رئيس الوزراء: تخصيص يوم للمواطن في منتدى مصر لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام.. و450 مواطنا يشاركون في جلسات الاستماع ويطرحون 150 فكرة ومقترحا
مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر
40 قتيلا حصيلة هجوم حوثي على معسكر العلم في شبوة
مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات
مدبولي: الهدف الأساسي للحكومة خدمة المواطن.. والشعب تحمل طوال 15 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق برنامج تدريبي لتعزيز حوكمة البرنامج السكاني وإعداد المبادرات بالمحليات

برنامج تدريبي حول البرنامج السكاني
برنامج تدريبي حول البرنامج السكاني
ايمن رياض

انطلقت اليوم الاثنين، بمحافظة المنيا، فعاليات البرنامج التدريبي «حوكمة مؤشرات أداء البرنامج السكاني وإعداد المبادرات بالمحليات»، الذي تنظمه وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بهدف رفع كفاءة العاملين بملف السكان وتطوير آليات المتابعة والتقييم على مستوى المحافظة.

ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتحسين المؤشرات السكانية والارتقاء بالخصائص البشرية، من خلال تطوير قدرات الكوادر المحلية على تحليل البيانات وتحديد الأولويات السكانية، وتحويل نتائج المتابعة إلى مبادرات تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنين. وتحاضر خلال البرنامج الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ورئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بالوزارة، بحضور الدكتور رضا فاروق حافظ، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير وحدة السكان بالمحافظة.

ويستهدف التدريب العاملين بوحدة السكان بديوان عام المحافظة، والمنسقين بالمراكز والمدن، ومسؤولي مراكز المعلومات، والمنسقين بالمديريات الخدمية، من خلال تنمية مهاراتهم في إدارة البرنامج السكاني، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتطبيق منهجيات العمل الميداني الفعّال.

البرنامج السكاني 

وتتناول جلسات البرنامج آليات حوكمة إدارة البرنامج السكاني، والتحليل المكاني والبياني لتحديد القضايا ذات الأولوية، إلى جانب التدريب على تطبيق دليل إعداد المبادرات وصياغة أفكار تنموية قابلة للتنفيذ والاستدامة، بما يدعم جهود محافظة المنيا في التعامل مع القضايا السكانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
 

المنيا برنامج تدريبي البرنامج السكاني المبادرات المحلية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

العربية

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

بالصور

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد