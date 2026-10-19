محافظ المنيا: 434 محضرًا خلال حملات التفتيش المفاجئة علي الأسواق والمحلات

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة حملات التفتيش والمرور المفاجئ على القطاعات الخدمية والإدارية بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن الانضباط في العمل وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين يمثلان أساسًا لتحسين مستوى الخدمات، وأنه لن يُسمح بالتقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقرير أعمال اللجنة رقم (47) لسنة 2026، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، عن نتائج الرقابة الميدانية خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي استهدفت متابعة انتظام العمل داخل المنشآت الحكومية، وفحص الشكاوى الواردة إلى أجهزة المحافظة، ورصد أوجه القصور والتعامل معها، إلى جانب مراجعة عدد من الملفات الحيوية لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح التقرير أن الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت عن تحرير 434 محضرًا، من خلال المرور على المراكز التكنولوجية والمنشآت الصحية والوحدات الاجتماعية، ومقار الوحدات المحلية القروية، إلى جانب تنفيذ 3 حملات للتفتيش على محطات الوقود ومستودعات الغاز، ومتابعة قطاعات التموين والتعليم، فضلًا عن تنفيذ 18 حملة لمتابعة أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات. كما أسفرت الحملات عن تحرير 81 محضرًا لمخالفات النظافة والإشغالات، وتوجيه 141 إنذارًا بيئيًا، ورصد 20 مخالفة إدارية جسيمة تمثلت في ترك العمل والغياب دون عذر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنيا على سرعة تلافي الملاحظات التي رصدتها اللجنة، واستمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام سير العمل والالتزام بالقواعد المنظمة، موجهًا الجهات المختصة بإعداد تقارير تتضمن الإجراءات التصحيحية المتخذة، بما يمنع تكرار المخالفات ويرسخ مبادئ الانضباط والمساءلة، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.