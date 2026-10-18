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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك في إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

شارك الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا ،تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، لمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف، والذي عُقد بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية وأعضاء اللجان التنفيذية وأصحاب المشروعات.

ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، للمشاركين، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في تشجيع الأفكار المبتكرة وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين محافظات إقليم شمال الصعيد، وبناء شراكات تسهم في تطوير المشروعات المستدامة وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

وأوضح الدكتور محمد جبر أن محافظة المنيا استقبلت 112 مشروعًا عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة في دورتها الرابعة، خضعت للفحص والتقييم من خلال اللجنة التنفيذية، وأسفرت المراحل التأهيلية عن اختيار أفضل 13 مشروعًا للتأهل إلى المنافسة على المستوى الوطني، بما يعكس تنوع الأفكار المقدمة واهتمام المشاركين بالحلول المستدامة.

وتضمنت المشروعات المتميزة من المنيا مجالات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة الحيوية والأعلاف والطاقة الحيوية، والزراعة المستدامة باستخدام الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تدوير النفايات العضوية، والنقل الأخضر، وتمكين المرأة.

المنيا محافظ المنيا نائب محافظ الفيوم المشروعات

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