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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستجيب لأهالي قرية الشعراوية بخط مياه جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ المنيا يستجيب لأهالي قرية الشعراوية وخط مياه جديد
محافظ المنيا يستجيب لأهالي قرية الشعراوية وخط مياه جديد
ايمن رياض

استجابةً لشكاوى أهالي قرية الشعراوية بمركز سمالوط، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جهود إنهاء أزمة ضعف مياه الشرب التي استمرت على مدار 5 سنوات، من خلال تنفيذ خط مياه جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه، بما يسهم في تحسين ضغوط المياه وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة أفضل وأكثر انتظامًا، وإنهاء جانب من معاناتهم اليومية مع الخدمة.

والتقى المحافظ عددًا من أهالي القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بتحسن مستوى مياه الشرب، ووجّهوا الشكر والتقدير لسرعة الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن وصول المياه بصورة جيدة يمثل فارقًا ملموسًا في حياتهم اليومية. كما طرح الأهالي عددًا من المطالب الخدمية، في مقدمتها تنفيذ مشروع للصرف الصحي وإنشاء مجمع مدارس لخدمة أبناء القرية، والمساهمة في تخفيف الكثافات الطلابية.

وأكد المحافظ استمرار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى، مشيرًا إلى أن مركز سمالوط يأتي ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية. ووجّه بدراسة مطالب الأهالي وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

خط مياه جديد 

من جانبه، أوضح عويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن خط المياه الجديد يمتد من مدينة سمالوط بطول يزيد على 2000 متر وقطر 6 بوصات، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن قرية الشعراوية كانت تقع في نهاية شبكة المياه المتغذية من قرية البيهو، وهو ما تسبب في ضعف الضغوط وعدم وصول المياه بالكفاءة المطلوبة إلى الأهالي. وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال دفع نفقي لتركيب ماسورة بقطر 10 بوصات، مع الإبقاء على ماسورة بقطر 6 بوصات لخدمة القرية، لافتًا إلى أن المشروع أسهم أيضًا في توفير مياه الشرب لخمس عزب تابعة لقرية البيهو، بما يعزز انتظام الإمدادات ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

محافظ المنيا قرية الشعراوية خط مياه جديد القضاء علي ضعف مياه الشرب استجابة لشكاوي المواطنين

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