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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأورمان: تطوير 3472 منزلاً بسواعد أبناء القرى بالمنيا

تطوير منازل
تطوير منازل
ايمن رياض

تمكنت جمعية الأورمان بالمنيا، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في إعادة تأهيل وإعمار 3472 منزلاً بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، نموذج متكامل يجمع بين التنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتأكيداً لجهود الدولة المستمرة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة تليق بالمواطنين وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي.

ولم تقتصر المبادرة على الجانب الخيري والإعماري فحسب، بل امتدت لتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة حرصت على توفير فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة من خلال إشراك العمالة والمهن الحرفية المحلية في كافة أعمال التطوير والإعمار، مما ساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الدخل المحلي داخل القرى المستهدفة، وتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على طاقات أبناء المجتمع المحلي، فضلاً عن تطوير القرى بأسلوب متكامل يضمن رفع كفاءة السكن وتوفير مصدر دخل للعمالة.

وأوضح شعبان أن عمليات إعادة التأهيل شملت رفع كفاءة المنازل بالكامل؛ حيث تضمنت الأعمال تسقيف المنازل لحمايتها من العوامل الجوية، وتركيب الأبواب والشبابيك، وتنفيذ أعمال المحارة والدهانات بالكامل، بالإضافة إلى توصيل المرافق الأساسية من شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن هذه الجهود لا تقتصر على أعمال إعادة التأهيل والإعمار وحدها، بل تواصل جمعية الأورمان تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات الإنسانية والتنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، تشمل توزيع المساعدات الغذائية، وتقديم الدعم الطبي، وتنظيم القوافل العلاجية، وتنمية القرى الأكثر احتياجاً بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
 

الاورمان منازل تطوير مرافق

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